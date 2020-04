Coronavirus, contagiata una bambina di 12 anni nella zona di via Marra

È la figlia di una persona già risultata positiva nei giorni scorsi e adesso è arrivato il tampone che conferma il suo contagio al Coronavirus: si tratta di una bambina di 12 anni, residente in via Marra ma nella parte già di competenza del Comune di Scafati, anche se chiaramente c’è ansia pure nella confinante Boscoreale ed a Poggiomarino, dove via Marra è ad un tiro di schioppo. Per fortuna la ragazzina era già in quarantena dopo il contagio riconducibile al familiare ed inoltre la piccola è in buone condizioni e continuerà a casa il suo isolamento. Una positività che ha messo in apprensione per qualche ora anche i cittadini di Terzigno. I nonni vivono infatti nella cittadina vesuviana e per qualche motivo è arrivata comunicazione anche al sindaco Francesco Ranieri, che si è dovuto prodigare per permettere all’Asl di individuare il domicilio reale della 12enne a Scafati.

