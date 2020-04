Coronavirus, concerto on line per il Covid Hospital di Boscotrecase

Un concerto dedicato a medici, operatori sanitari e pazienti del Covid center di Boscotrecase è quello inserito nella rassegna del PJ On Air, rassegna di attività online e concerti ad accesso gratuito che si svolgerà dal 25 aprile al 9 maggio grazie all’impegno di Pomigliano Jazz, in collaborazione con l’ente parco nazionale del Vesuvio e Jip-Jazz Italian Platform. «Una rassegna virtuale necessaria in questo periodo – si legge in una nota dell’ente parco nazionale del Vesuvio – visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 e l’incertezza che ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo dal vivo».

Tra gli appuntamenti in calendario, «Vesuvio: a piece of earth/heart» di martedì 28 aprile (ore 20) con il pianista Giovanni Guidi: un concerto per immagini e pianoforte che racconta la bellezza della natura che riconquista i suoi spazi. Dai sentieri del Vesuvio alla fauna fino al cratere del Gran Cono, le composizioni di Guidi faranno da colonna sonora a riprese con il drone, fotografie e immagini realizzate per l’occasione. L’evento sarà trasmesso anche nel Covid Center di Boscotrecase e sarà dedicato a medici, operatori sanitari e pazienti dell’ospedale.Ad inaugurare PJ On Air nella notte del 25 aprile (alla mezzanotte di oggi) sarà un’inedita versione di «Bella ciao» e «This is not America» realizzata dall’orchestra napoletana di jazz diretta da Mario Raja che vedrà in scena, ognuno dalla propria abitazione, i 14 musicisti dell’ensemble partenopea.«La storica collaborazione tra l’ente parco nazionale del Vesuvio e la fondazione Pomigliano Jazz continua anche in questo momento così difficile – sottolinea il presidente Agostino Casillo – Avevamo in programma una serie di eventi importanti nel corso del 2020 per celebrare due anniversari importanti, i 25 anni del parco e del Pomigliano Jazz Festival, che ovviamente sono stati rinviati. Ma attraverso la tecnologia abbiamo voluto provare a tenere accesa l’attenzione e l’impegno su questo importante progetto di promozione del territorio attraverso la musica e la sostenibilità ambientale».