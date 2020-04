By

«Terzo caso a San Sebastiano al Vesuvio, dove sono stati subito attivati i protocolli per l’individuazione dei contatti e la messa in quarantena dei soggetti a rischio», con queste parole Salvatore Sannino ha annunciato un nuovo positivo in paese, dove si è registrata però anche la seconda guarigione tra i precedenti casi positivi.