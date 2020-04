Coronavirus, altri 5 contagi a Poggiomarino: ci sono dei bambini

Cinque nuovi contagi a Poggiomarino. Dunque il Coronavirus fa più paura, anche se si tratta di casi tutti riconducibili a persone già malate in città e che quindi si trovavano già in isolamento preventivo. Tra i nuovi positivi ci sono anche due bambini. Nessuno è per fortuna in gravi condizioni e tutti si trovano a casa con sintomi lievi. In totale a Poggiomarino sono dunque 14 i casi di Covid-19 contando anche due guariti e l’anziano deceduto nei giorni scorsi.

