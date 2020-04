Coronavirus, altra vittima nella notte a Casalnuovo: ieri registrati altri 4 casi

By

«Questa notte Salvatore, l’anziano ricoverato presso la Clinica Villa dei Fiori, non ce l’ha fatta. La città piange la sua seconda vittima di Coronavirus. Siamo vicini alla moglie, ai figli, ai nipoti, in questo tristissimo momento. Bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto, addio Salvatore». Questo l’annuncio del sindaco di Casalnuovo di Napoli Massimo Pelliccia ai suoi concittadini. Proprio nelle ultime ore il sindaco Pelliccia aveva reso noto che quattro nuovi casi di positività erano stati registrati nel comune alle porte di Napoli, che si aggiungono ai sette dei giorni scorsi. Due di questi nuovi quattro casi, riguardano operatori sanitari.