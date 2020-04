Coronavirus, altra vittima nel Vesuviano: è un 73enne risultato positivo dopo la morte

«Purtroppo abbiamo registrato la morte in ospedale di una persona di Portici di 73 anni che è risultata positiva al tampone eseguito dopo il decesso. Il suo nucleo familiare è in isolamento permanente da tempo ed a tutti i componenti è stato fatto il tampone», ad annunciarlo è il sindaco Enzo Cuomo che aggiunge: «A loro ho rappresentato il cordoglio de il dolore della nostra intera Comunità. I casi positivi al tampone comprese le 2 Persone decedute sono pari a 14 su un totale complessivo di 82 tamponi sinora esitati. Siamo stati informati di altri esiti di tampone risultati negativi al covid19. Abbiamo riscontrato pertanto sinora 68 tamponi negativi esitati a cittadini porticesi e siamo in attesa degli esiti di altri tamponi effettuati a nostri concittadini. Un minuzioso e costante lavoro ci consente un continuo aggiornamento del numero complessivo di Cittadini che precauzionalmente sono stati posti in isolamento fiduciario permanente che ad oggi è di circa 650 persone, molte di queste persone hanno, ovviamente, terminato, e stanno terminando il periodo di isolamento senza alcun problema», conclude il primo cittadino.

