Coronavirus all’Ospedale di Boscotrecase, la foto dell’infermiera sfinita in una mostra

Il 25 marzo il fotoreporter Mario Spada ha scattato presso il Covid Hospital di Boscotrecase fotografia che racchiude tutta la solidarietà che in questi giorni si sta manifestando negli ospedali tra il personale sanitario. Un “istante perfetto” in cui racchiude tutta la forza dei medici a lavoro in prima linea contro l’emergenza, fa sapere Il Riformista.

Scrive il fotografo: «Un’infermiera, sfinita, sviene. Questo lo scatto che cattura il momento in cui sta per rinvenire. I tagli alla Sanità non sono riusciti ad annientare il senso di solidarietà fra il personale medico infermieristico in prima fila nei reparti COVID di terapia intensiva». Mario Spada ha contribuito con questa foto alla call to action #iorestoacasa | A call to action or, how to change the world from your living room, promossa dal Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina nell’ambito della campagna nazionale #iorestoacasa.