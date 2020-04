Coronavirus, a Torre del Greco le vittime salgono a 14: uomo positivo al tampone post-mortem

Ancora una vittima per Coronavirus a Torre del Greco: i morti salgono a 14. Il decesso questa notte in ospedale. M.O. un 77enne di via Nazionale è risultato positivo al Covid-19 post mortem. L’uomo, che viveva da solo e aveva alcune patologie pregresse, è stato ricoverato ieri dopo aver trascorso alcuni giorni a casa da solo con tosse e sintomi da Coronavirus. Alcuni parenti che in questi giorni sono stati ad accudirlo a casa ora sono in attesa di tampone. Aveva i figli a Milano.

