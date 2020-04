Coronavirus, a Torre Annunziata 800 controlli e 18 denunce: c’è un nuovo contagio

Quasi 800 persone fermate e 18 denunciate. E’ il bilancio dei controlli eseguiti in questi giorni dalle forze dell’ordine a Torre Annunziata. A fornire i dati, attraverso una nota, e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che spiega come, a fronte dei ”797 soggetti fermati” vi siano stati ”18 denunciati per essere usciti di casa senza una giusta motivazione. Sale a 29 il numero delle attivita’ commerciali controllate, mentre le persone attualmente in autoisolamento sono 55”. ”I numeri della nostra citta’ sono ancora molto contenuti – spiega il primo cittadino – ed e’ proprio per tale ragione che bisogna proseguire su questa strada. I nuovi contagi in tutto il Paese sembrerebbero essere finalmente in fase discendente, a dimostrazione dell’efficacia delle misure restrittive adottate dal Governo. Ecco perche’ e’ fondamentale non abbassare la guardia: restate a casa e uscite quando e’ veramente indispensabile. Se continueremo a comportarci in maniera responsabile, usciremo molto presto da questo incubo”. Sale intanto a quattro il numero dei cittadini di Torre Annunziata risultati positivi al tampone del Coronavirus. A confermarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che attraverso un comunicato del suo ufficio staff-comunicazione sottolinea come ”al momento tre di essi sono ospedalizzati, mentre il quarto e’ deceduto lo scorso 23 marzo”.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE