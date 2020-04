Coronavirus a Striano, c’è il quarto caso: uomo contagiato in ospedale

Quarto caso di Coronavirus comunicato a Striano. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Del Giudice, che tranquillizza la cittadinanza in merito al possibile contagio. Il paziente era infatti ricoverato in un ospedale napoletano per altre cause da oltre 20 giorni ed ha contratto il Covid-19 certamente durante la permanenza nel nosocomio. Ora l’uomo è stato trasferito in uno dei centro specializzati nella cura del virus. Le sue condizioni non sono gravi ma va monitorato per le patologie pregresse. L’ordinanza di quarantena è stata emanata dunque per i soli familiari stretti che in questa fase erano andati a fare visita al paziente. Striano ha al momento tre persone affette da Coronavirus, visto che la prima contagiata è ormai guarita già da giorni tornando a casa dopo il ricovero.

