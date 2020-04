Coronavirus a Somma Vesuviana, Pasqua di dolore: primo morto e 13enne contagiato

Pasqua di forte dolore a Somma Vesuviana che proprio oggi registra la prima vittima da Coronavirus. Ad annunciarlo il sindaco Salvatore Di Sarno durante una diretta Facebook. La vittima è un paziente ultraottantenne già ricoverato da alcuni giorni in ospedale a Maddaloni dopo essere risultato positivo al Covid-19. Intanto i contagi in città aumentano a 23: sono due i nuovi casi positivi tra cui anche un ragazzo di 13 anni e che per fortuna non è in cattive condizioni. Somma Vesuviana inoltre fa registrare anche le prime due guarigioni: si tratta di pazienti in isolamento domiciliare e che sono risultati negativi al doppio tampone. Il sindaco Di Sarno ha informato la cittadinanza di queste novità, cattive e buone, da piazza San Giuseppe Moscati, un luogo simbolico nella lotta contro l’emergenza sanitaria.

