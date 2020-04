Coronavirus, a Somma Vesuviana partono oggi le multe per la “spesa frazionata”

«A Somma Vesuviana da oggi multe a tutti coloro i quali si recheranno ogni giorno al supermercato per la spesa frazionata. C’è gente che esce anche due volte nella stessa giornata. Ho inviato lettera a Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale. Ora scatteranno controlli sugli scontrini. Non si esce! La spesa? Al massimo una volta a settimana». Ad annunciarlo già nei giorni scorsi è stato Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Per spesa frazionata, chiarisce il sindaco, «si definisce l’acquisto di pochi alimenti (inferiori a 5) non compresi nei freschi di giornata. Mi segnalano la presenza di cittadini che escono tutti i giorni per recarsi al supermercato. Ora basta, scattano le multe. Si esca al massimo una volta a settimana per la spesa», sottolinea il primo cittadino che in merito ha scritto alle autorità deputate al controllo sul territorio: Guardia di Finanza di Casalnuovo, Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana, Comando di Polizia Municipale.

Ringraziando le forze dell’ordine per il lodevole lavoro svolto, nella lettera inviata loro il sindaco di ha espresso «preoccupazione per una prassi negativa direttamente riscontrata dal Centro Operativo Comunale e ampiamente rappresentata da numerosi esercizi commerciali di generi alimentari, che si è andata affermando negli ultimi giorni, per cui molti cittadini, al fine di uscire in modo ingiustificato, provvedono alla loro spesa attraverso piccoli e distinti acquisti nell’arco della medesima giornata. Ora scattano le multe per violazione del divieto degli spostamenti».