Coronavirus, a Somma Vesuviana i contagi diventano 21. Il sindaco: «238 in isolamento»

«Abbiamo il ventunesimo caso di Coronavirus a Somma Vesuviana e continuano ad essere 238 le persone in isolamento», a dirlo il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, costretto ad aggiornare ancora il bollettino del Covid-19 in città che è una delle più colpite dell’area in termini numerici ma dove per fortuna non si registrano decessi né casi gravi. Di Sarno continua: «È il momento di unirci. Nel 1944 i soldati americani si fermarono al passaggio della Madonna con il Cristo Morto. Accadde a Somma Vesuviana. Oggi la processione non c’è stata ma i 30 musicisti della Banda Musicale “Antonio Seraponte” che accompagnava la secolare processione del Cristo Morto con ben 2000 confratelli con il saio bianco, hanno regalato una grande emozione alla città: in contemporanea tutti i musicisti hanno suonato insieme da 30 postazioni diverse la Marcia funebre “Dolores” di Giovanni Orsomando».

