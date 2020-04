Coronavirus, a Somma Vesuviana i casi sono 16. Il sindaco: «Metto alla berlina i menefreghisti»

Sedici casi di Coronavirus a Somma Vesuviana, che dopo le situazioni più gravi di Torre del Greco e di Sant’Anastasia per la casa di riposo di Madonna dell’Arco, è una delle città della zona con più casi di contagio. Questa mattina la conferma di due tamponi positivi comunicati dal sindaco, Salvatore Di Sarno, in diretta Facebook. «Ora è un numero importante – ha riferito la fascia tricolore piuttosto scura in volta – e nonostante tutto mi arrivano ancora foto e segnalazioni di persone tra le strade, gente che si dà pacche sulle spalle e che si parla a distanza ravvicinata. C’è una parte della popolazione che non ha capito nulla, che non ha capito che la situazione è grave. Ora basta, mettiamo alla berlina i menefreghisti, pubblichiamo le fotografie di chi si comporta male».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE