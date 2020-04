Coronavirus a Saviano, altri 3 contagi nella città del funerale al sindaco

«L’Asl Napoli 3 Sud ci ha comunicato la positività di ulteriori tre cittadini, oltre un quarto riscontrato positivo qualche giorno fa. Pur nel rispetto della norma sulla privacy che vieta la diffusione di nomi o elementi utili all’identificazione, volevo però rimettervi qualche informazione utile a tranquillizzarvi ed eliminare qualsiasi preoccupazione». A dirlo il vicesindaco di Saviano, Carmine Addeo, città diventata nota per il funerale del sindaco, Carmine Sommese, ucciso proprio dal Coronavirus. «Il secondo ed il terzo, unitamente al primo, sono ultrasettantenni già colpiti da pregresse patologie e in isolamento con vigilanza attiva da 15 giorni, in quanto, proprio per le patologie sofferte, sono stati in una struttura sanitaria purtroppo fonte di un focolaio di contagi. Il quarto è un componente del nucleo del primo contagiato, anch’egli in isolamento da più di 10 giorni», conclude Addeo.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE