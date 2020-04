Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano, positivo il consigliere Alessandro Ambrosio

By

Nuovo caso di Coronavirus a San Giuseppe Vesuviano dopo quello del sindaco Vincenzo Catapano. È infatti risultato positivo il consigliere comunale di maggioranza, Alessandro Ambrosio (nella foto insieme al primo cittadino). Le condizioni dell’esponente politici sono buone ed è quindi casa con pochi sintomi. Ambrosio era rimasto in quarantena dopo aver appreso della positività della fascia tricolore con cui era stato in contatto per le operazioni anti-Covid nella cittadina vesuviana.

A dare la notizia della positività di Ambrosio sono stati alcuni rappresentati locali del partito, per poi trovare conferma da fonti interna al Comune. Il 43enne è dunque in isolamento nella propria abitazione. Stimato professionista ed imprenditore, di recente è stato eletto anche consigliere dell’Anci. Fedelissimo del sindaco Catapano aveva immediatamente annunciato la propria personale quarantena subito dopo il tampone positivo del primo cittadino.