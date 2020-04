Coronavirus a Poggiomarino, è guarito il medico ed ex sindaco Giugliano

Sono sette in questo momento i casi positivi di Coronavirus a Poggiomarino. È infatti ufficialmente guarito il medico ed ex sindaco, Roberto Raffaele Giugliano, risultato negativo al doppio tampone così come da protocollo sanitario. Il medico era rimasto contagiato dopo avere visitato la prima paziente poggiomarinese rimasta colpita dal Covid-19, intanto anche lei guarita e dimessa dall’ospedale dopo il ricovero. Giugliano, invece, non ha avuto mai bisogno di alcuna cura ed è semplicemente rimasto in isolamento a casa.

Lo stesso medico e politico ha scritto un messaggio sui social network: «Oggi è arrivata l’Oodinanza di revoca della quarantena. Dopo due tamponi consecutivi negativi sono considerato guarito. Martedì riprenderò l’attività di Medico di famiglia. Nel frattempo Buona Pasqua». Tanti, da parte dei cittadini, i messaggi di affetto rivolti al professionista. Adesos, in città, restano 7 i casi di persone tuttora malate di Covid-19.