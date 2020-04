Controlli serrati a Somma Vesuviana, arrestato spacciatore 49enne

I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio D.A. 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sorpreso lungo Via Ammendolara, il 46enne nascondeva nelle tasche 9 stecchette di hashish per complessivi 29 grammi. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare ulteriori 29 grammi della stessa sostanza pronta per lo smercio. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

