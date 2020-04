Circumvesuviana, prove di “Fase 2”: arrivano gli adesivi ma mancheranno i controlli

In riferimento all’emergenza covid-19, il 4 maggio inizierà la “Fase 2” che coinvolgerà in maniera importante il trasporto pubblico locale che sarà chiamato a gestire un cospicuo numero di viaggiatori per la ripresa di molte attività produttive. Pertanto, l’Eav è chiamata a svolgere con i propri mezzi ed uomini il compito non facile di consentire la mobilità dei propri utenti, nel rispetto delle norme anticovid, con la consapevolezza però di poter offrire un servizio solo parziale in termini di capienza a bordo dei propri treni, che potrebbe risultare non soddisfacente rispetto alle aspettative dei viaggiatori. Intanto sui treni della Circumvesuviana sono spuntati gli adesivi sui sedili su cui non sarà possibile sedersi per evitare assembramenti. Da chiarire, ancora, come si procederà con le persone in piedi, con l’ingresso nei treni e con quello nelle stazioni. Uno scenario dove già la mancanza di materiale rotabile portava a continui sovraffollamenti rischia adesso di diventare molto pericolosa.

