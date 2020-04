Circumvesuviana choc: una 24enne si prostituisce nella stazione

I fatti sono accaduti nella stazione di Castello di Cisterna, quando ad orario di chiusura in un controllo della guardia giurata, una ragazza è stata trovata all’interno di un container in stazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e portato via la giovane donna: si tratta di una 24enne che si prostituiva all’interno dello scalo ferroviario, dove riceveva i “clienti” dopo l’orario di chiusura della stazione facendoli entrare da un ingresso “abusivo”. Una storia terribile già in tempo ordinario, figurarsi durante una pandemia dove ogni contatto è vietato.

