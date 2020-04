Caso di Coronavirus nella clinica di Somma Vesuviana: tampone a ospiti e operatori

“Un paziente che era ricoverato presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo in Somma Vesuviana, è risultato positivo al Coronavirus. Non è un cittadino di Somma Vesuviana”. A dirlo il sindaco della cittadina del Napoletano, Salvatore Di Sarno. Il direttore sanitario della struttura ha informato che “sarebbero stati effettuati tamponi sul personale, mentre altri controlli sempre sul personale saranno effettuati in queste ore”. “Al momento – ha aggiunto il sindaco – non ci sarebbero casi positivi tra il personale. Controlli sarebbero stati effettuati anche sui pazienti dei quali si attendono i risultati” e “non ci sono, allo stato attuale, le condizioni per la messa in quarantena dei dipendenti e dei familiari dei dipendenti”. “In queste ore si stanno ricostruendo gli eventi e – ha proseguito Di Sarno – stiamo monitorando costantemente la situazione. Intanto abbiamo altri due guariti a Somma Vesuviana dove ci sono 24 casi in totale, due morti, quattro guariti e 18 positivi attuali tra cui un non sommese”. “E’ un cittadino di Palma Campania il paziente risultato positivo in clinica – ha affermato il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma – e ora è ricoverato presso un’altra struttura. In questo momento, a Palma Campania abbiamo cinque guariti, due contagiati e 100 in quarantena”.

