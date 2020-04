Casalnuovo, terza vittima del Coronavirus: è la nonna della giovane assessora

Non ce l’ha fatta la nonnina di Casalnuovo contagiata dal Coronavirus insieme al marito ed altri familiari: si è spenta infatti l’86enne nonna dell’assessore al Commercio, Imma Delle Cave, e mamma dell’ex consigliere provinciale Angelo. È stato proprio il noto politico e costruttore ad annunciare il decesso della mamma con un messaggio sui social, laddove aveva già informato tutti sulla positività dei genitori: «Il cuore della mia mamma non ha retto. Sarà felice di riabbracciare la sua mamma che non vedeva dalla fine della guerra». Resta ricoverato il marito della vittima, che come l’anziana coniuge nei giorni scorsi era migliorato, prima che la situazione dell’anziana si aggravasse improvvisamente dal punto di vista cardiaco. All’amico Angelo Delle Cave, alla figlia Imma ed a tutta la famiglia le condoglianze della redazione de Il Fatto Vesuviano.

