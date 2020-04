Casa di riposo Madonna dell’Arco: aperta l’inchiesta sugli oltre 50 casi di Coronavirus

A Sant’Anastasia, la procura di Torre Annunziata ha un fascicolo aperto per la casa di riposo dove su 52 ospiti ben 32 sono positivi e due hanno perso la vita. Si tratta della casa di riposo Madonna dell’Arco, balzata nelle settimane scorse agli onori delle cronache proprio per i tanti casi di Coronavirus tra ospiti ed operatori, con contagiati anche dei comuni limitrofi come Pollena Trocchia e Somma Vesuviana da cui provengono molti dei dipendenti. Quello di Sant’Anastasia è stato il primo cluster tra gli ospizi dell’area vesuviana dove poi si sono aggiunti altri casi simili. Per quanto riguarda la “Madonna dell’Arco” tra anziani e sanitari si sono superati i 50 contagi.

