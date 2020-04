Boscotrecase, visita lampo di De Luca nel Covid Hospital vesuviano

Visita lampo questa mattina del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al Covid hospital di Boscotrecase. Come si apprende da una nota diramata dall’ufficio stampa dell’Asl Napoli 3 Sud, il governatore, accompagnato dal direttore generale Gennaro Sosto, da quello sanitario Gaetano D’Onofrio e dal direttore amministrativo Giuseppe Esposito, ha visitato il nosocomio, esprimendo ”pieno apprezzamento per il lavoro svolto sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista numerico per i pazienti curati e guariti”. Nel corso della visita De Luca ha anche ribadito ”l’impegno dell’ente regionale in vista del completamento degli interventi programmati per l’ospedale di Boscotrecase anche nella fase successiva all’emergenza Covid 19”.

