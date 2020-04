Boscotrecase, ressa davanti alle Poste. Il sindaco: «Prenderò provvedimenti»

«Le immagini dell’assembramento registrato in prossimità dell’ufficio postale di Boscotrecase mi hanno indotto a scrivere una nota alla direttrice dello stesso alla quale, riservandomi di emanare un’ordinanza laddove dovessero persistere tali situazioni, ho chiesto di adottare, ad horas, misure atte ad evitare le problematiche riscontrate, come la predisposizione di percorsi dedicati, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e qualsiasi altra misura ritenuta opportuna, così come prescritto tra l’altro dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del contagio da covid19, non essendo evidentemente sufficiente il solo calendario di divisone per cognomi». A dirlo è il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, dopo quanto avvenuto ieri davanti all’ufficio postale per il pagamento delle pensioni.

«È finanche superfluo evidenziare che tale attività è di competenza esclusiva della direzione stessa e che certamente non può essere demandata a diversi organi come la polizia locale o altre forze dell’ordine, il cui intervento va considerato quale straordinario in presenza di condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza. Analogamente la presenza dei volontari della protezione civile va inquadrata solo ed esclusivamente quale forma di mera collaborazione alla quale pertanto non va associata alcuna responsabilità decisionale e di gestione. Questo va ricordato anche ai filosofi da salotto e ai leoni da tastiera, che ancora una volta, in presenza degli assembramenti di cui trattasi, pur non avendo alcuna formazione in merito, non hanno perso occasione a scaricare sull’Ente Comunale competenze altrui, continuando il vergognoso sciacallaggio cominciato con questa emergenza epidemiologica. Ai cittadini invece l’appello a tenere un comportamento responsabile, rispettando le disposizioni dettate dalle istituzioni e le misure che l’ufficio postale riterrà opportuno adottare».