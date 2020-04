Boscoreale, sesto caso di Coronavirus: è un familiare di una persona già contagiata

Il Comune di Boscoreale informa che oggi è pervenuta comunicazione della positività di un altro tampone praticato ad un cittadino, un uomo già da giorni in quarantena perché tra i casi venuti a contatto con positivi al Coronavirus. Il sindaco Diplomatico rinnova intanto l’appello alla cittadinanza a rimanere a casa.

Il Comune ha frattanto aperto una raccolta fondi da destinare a fronteggiare l’emergenza sociale generata dall’attuale situazione sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19. Si tratta di risorse che andranno ad aggiungersi ai fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile per i Buoni alimentari. Tutti coloro che volessero contribuire possono farlo attraverso il seguente conto corrente: 200005 presso Ag. BNL Torre Annunziata, intestato a Comune di Boscoreale. Codice IBAN: IT 32 H 01005 40290 000000200005. La causale da inserire è “Emergenza Covid-19”. Alle donazioni si applicano le detrazioni fiscali di cui all’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. «Applicando quanto disposto dall’ordinanza n°658 del 29 marzo 2020 emanata dalla Protezione Civile – spiega il sindaco Antonio Diplomatico -, abbiamo aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. È un momento di particolare emergenza non solo di natura sanitaria e sociale, ma anche di natura economica. Mi auguro che ci siano tante donazioni per sostenere le famiglie in grave difficoltà – aggiunge il sindaco -, e ringrazio anticipatamente chi in questo momento dimostrerà la solidarietà e il buon cuore per incrementare le risorse economiche da utilizzare per un nobile fine».