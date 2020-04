Blitz nel Vesuviano, sequestrate visiere anti-Covid: non a norma ed inutili

La compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo ha sequestrato, in una società di Volla che produce dispositivi sanitari, 550 fra mascherine e visiere protettive non a norma, realizzate e messe in commercio senza le previste autorizzazioni. Il responsabile, un 41enne napoletano, è stato denunciato per frode in commercio e segnalato alla camera di commercio per violazioni al codice del consumo.

