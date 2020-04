Aumentano i contagi da Coronavirus a Torre Annunziata, ora sono 9: tutti ricoverati

Sale a nove il numero di cittadini di Torre Annunziata positivi al Coronavirus. Tutti i pazienti, compreso l’ultimo in ordine di tempo, sono ricoverati presso i Covid-Hospital della Regione. Tra questi, due si avviano alla completa guarigione, e sono in attesa di effettuare il secondo tampone dopo che al primo sono risultati negativi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state effettuati sul territorio cittadino 97 tamponi. Ventiquattro, invece, le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il numero dei cittadini controllati dalle forze dell’ordine è di 1.519, di cui 33 sanzionati per essere usciti di casa senza un giusto motivo.

Nel frattempo, grazie all’incessante lavoro degli Uffici Comunali, entro al massimo la giornata di domani verrà ultimata la distribuzione dei buoni spesa a 1.024 nuclei familiari, e sarà possibile assecondare ulteriori ed eventuali richieste dopo Pasqua. «Nel weekend pasquale si intensificheranno i controlli delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Inoltre, come da ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta le attività commerciali, fatta eccezione per farmacie e stazioni di servizio, resteranno chiuse. E’ superfluo ribadire che dobbiamo continuare a stringere i denti per tutelare la nostra salute, quella dei nostri cari e quella degli altri cittadini. Ancora un piccolo sforzo e torneremo gradualmente alla normalità. Colgo l’occasione per augurare a tutti, anche a nome dell’intera Amministrazione comunale, una Serena Pasqua».