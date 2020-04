Assalto al Postamat di Striano: i carabinieri scongiurano il “colpo” notturno

By

Hanno tentato il “colpo” nella notte provando a scardinare il Postamat dell’ufficiale posta di Striano, ma il furto è stato evitato dall’intervento immediato dei carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo, Antonio Botta. I malviventi, appena si sono resi conto di essere ormai braccati, si sono allontanati lasciando però danni ingenti allo sportello di via Battisti che adesso è inservibile per gli utenti. I militari dell’Arma sono all’opera per identificare gli autori del furto fallito e dapprima stanno esaminando le telecamere esterne dello stesso ufficio postale.