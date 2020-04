Altri due casi di Coronavirus ad Ottaviano, ma ci sono anche quattro guariti

By

Passano a 14 i casi complessivi di Coronavirus ad Ottaviano: a renderlo noto è il sindaco Luca Capasso, che durante in una diretta video sui social network ha anche dato la buona notizia di ben quattro guarigioni tra i pazienti in città. Dunque, al momento, sono nove i contagi “attivi” nella località vesuviana, considerando anche l’anziana deceduta ormai circa un mese nell’ospedale di Nola. «I due nuovi contagi fanno parte di un nucleo familiare dove c’è già un paziente affetto da Covid-19, dunque ci aspettavamo che questi tamponi potessero essere positivi – fa sapere il sindaco Capasso tuttavia nessuno di loro è grave e non abbiamo nuovi focolai».