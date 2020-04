Altri due casi di Coronavirus a Palma Campania: uno a Castello, l’altro è un giovane

Altri due contagi da Coronavirus a Palma Campania. Ad annunciarli è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che sui social scrive: «Ho appena ricevuto comunicazione di due nuovi casi di coronavirus nel nostro comune. Entrambi erano già in quarantena sorvegliata per ordinanza sindacale. Uno dei due è collegato al secondo e terzo caso. Tutti i contatti sono stati già isolati». Dunque, uno dei due nuovi contagi da parte della famiglia di località Castello dove si contano già tre persone affette da Covid-19. L’altro caso riguarda invece un giovane residente in città. «Entrambe le persone contagiate non hanno più febbre e sono già in fase di guarigione. Bisogna rimanere a casa. Vi tengo aggiornati su tutto», conclude Donnarumma. Al momento a Palma Campania i casi di Coronavirus sono cinque e nessuno è ricoverato in ospedale.

