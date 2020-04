Addio alla moglie dell’onorevole Sebastiano: figlia e 3 nipoti morirono sulla Statale 268

Se n’è andata in ospedale la signora Angelina, molto nota a Marigliano e nel Nolano. Era la moglie dell’ex onorevole Sebastiano Esposito, una famiglia devastata nel maggio del 2013 da un terribile incidente sulla Statale 268: la figlio, il genero ed i tre nipoti di Angelina e Sebastiano morirono in un terribile sinistro frontale sulla “superstrada della morte”. Un dolore con cui la donna ha convissuto in questi ultimi anni insieme al marito. Ieri Angelina, conosciuta nella sua città per tantissime opere di beneficenza e per l’impegno sociale, è spirata all’ospedale di Nola dove era ricoverata. Aveva 70 anni.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE