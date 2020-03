Ucciso al Piano Napoli davanti alla fidanzata, la ragazza sotto torchio: medici aggrediti

È rimasto vittima di un agguato avvenuto la scorsa notte al Piano Napoli di Boscoreale. Un solo colpo di pistola, mirato alle gambe, che però gli ha reciso l’arteria femorale. È morto poi in ospedale. La vittima è un pregiudicato di 30 anni: si tratta di Antonio Rivieccio, freddato la scorsa notte, intorno all’una e mezza. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale, agli ordini del capitano Luigi Cipriano e del maresciallo maggiore Massimo Serra, per cercare di ricostruire la dinamica dell’agguato e iniziare le indagini per individuare i responsabili del gesto. Sul luogo dell’agguato, avvenuto in uno degli isolati dello spaccio di stupefacenti, sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare i rilievi. Nel frattempo, alcune pattuglie hanno dovuto sedare un tentativo di aggressione ai medici del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase da parte dei parenti. Il 30enne era arrivato ormai in condizioni disperate ed è morto alle 4 del mattino.

Pregiudicato di Torre del Greco, Rivieccio era in compagnia della fidanzata, una giovane di Boscoreale, quando è stato raggiunto da qualcuno che ha esploso almeno tre colpi di pistola, forse quattro, mirando alle gambe per ferire il 30enne. Uno dei proiettili è andato a segno, raggiungendo alla coscia Rivieccio. Un colpo risultato fatale, perché ha scatenato una forte emorragia. Inutili i soccorsi: Antonio Rivieccio è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Per tutta la mattinata di ieri, sono state sotto torchio in caserma due donne. Si tratta della fidanzata della vittima e una seconda donna, che hanno accompagnato Rivieccio in ospedale. La loro versione è al vaglio degli investigatori, che al momento tendono ad escludere la pista dell’agguato di camorra. Piuttosto potrebbe trattarsi di una lite finita male. Forse per motivi legati allo spaccio di droga, forse di natura passionale o per questioni economiche. Tutte le ipotesi sono valutate con la massima attenzione, senza escludere nulla.