Truffa del falso incidente a Roma, arrestato 40enne di Pomigliano

Un uomo e una donna a bordo di un’autovettura. Il conducente, prima ha finto una collisione con un altro veicolo e poi, sceso dal mezzo, ha iniziato a minacciare la controparte cercando di estorcerle 200 euro per il presunto danno arrecatogli. È accaduto ieri, nel pomeriggio, in via Palmiro Togliatti, altezza via dei Pioppi. Giunta la segnalazione alla sala operativa della Questura, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti diretto da Giuseppe Sangiovanni che, intercettato il veicolo, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, un 40enne con precedenti di polizia, residente a Pomigliano d’Arco, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per il tentativo di rapina, nonché denunciato per guida senza patente.