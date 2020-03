Troppe passeggiate tra le pinete, il sindaco di Terzigno “costretto” a chiudere Via Emblema

Lo stop alle passeggiate non è ancora chiaro in termini di coronavirus. Così, a Terzigno, dove per adesso viene segnalato un solo caso di Covid-19, il sindaco Francesco Ranieri ha chiuso Via Emblema dall’altezza del campo sportivo. Un’area dove non ci sono attività commerciali e che spesso è un regolare luogo di ritrovo in direzione Vesuvio. Insomma, anche di questi tempi c’era chi si addentrava tra le pinete nonostante non siano possibili situazioni di necessità. Da oggi, dunque, a sbarrare la strada ci sono le transenne e l’accesso resta aperto solo ai proprietari di fondi qualora ne abbiano reale bisogno di accedervi.

