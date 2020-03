Tragedia nel Vesuviano, una 26enne precipita dal terzo piano e muore

By

Non è ancora chiaro se sia tratta di un incidente o di altro, l’unico elemento sicuro è purtroppo la morte di una 26enne a Torre del Greco. La giovane donna è precipitata dal terzo piano della sua abitazione nella centralissima Via Vittorio Veneto a Torre del Greco. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. Inutile ogni soccorso, quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della ragazza. Indagano le forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi del caso.