Ticonsiglio un film, dal Cinema Eliseo ecco una selezione di cosa va in onda in tv

Cari spettatori, per rendere le vostre giornate ricche di cose da fare anche da casa, e per darvi anche una possibilità di condivisione con i vostri familiari, il Cinema Multisala Eliseo parte con l’iniziativa #ticonsigliounfilm. L’iniziativa è dell’Eliseo di Poggiomarino ed i consigli sono in due o tre scaglioni quotidiani.

“Ogni giorno, proveremo a condividere vari contenuti cinematografici televisivi proposti: condividendo la trama, il trailer e magari anche qualche curiosità che vi possa stimolare nella visione. Ovviamente dovremo pubblicare i canali televisivi e gli orari di trasmissione, e in tal senso volevamo chiarire che non c’è nessuno fine commerciale o pubblicitario, ma solo la voglia di trasmettere la bellezza di poter vivere un momento culturale in piena spensieratezza, che aiuti e renda più piacevole la vostra “permanenza casalinga forzata”.

L’iniziativa durerà fino al 3 aprile, o diversamente quando potremo ritornare a vivere la bellezza della cultura cinematografica sul grande schermo. Proveremo a consigliare almeno un contenuto cinematografico per il mattino, uno per il pomeriggio/sera, ed un altro per la serata o seconda serata. Ci saranno anche momenti in cui sarete anche voi coinvolti: insomma vi saremo vicini anche in questo momento in cui le istituzioni ci chiedono un gesto di grande responsabilità e sensibilità. Vi salutiamo e vi ricordiamo che #torneremopresto, che #insiemesipuò superare questo momento e che noi vi aiuteremo a vivere queste giornate con il #ticonsigliounfilm”, scrivono i gestori dell’Eliseo.

Buona permanenza e buona Visione

La direzione del Cinema Multisala Eliseo

Per seguirci e seguire l'iniziativa ecco clicca sui link dei nostri contatti social dove poter partecipare:

