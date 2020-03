Terzo caso di Coronavirus a Striano: è un anziano già in quarantena

È di pochi minuti fa il video-messaggio con il quale il sindaco Antonio Del Giudice ha comunicato alla cittadinanza il terzo caso di contagio da Coronavirus a Striano. Si tratta, come dallo stesso riferito, di un anziano signore, già in precedenza in quarantena, risultato positivo al tampone e ricoverato al momento, in buone condizioni, presso il nosocomio di Nola. Nello stesso video messaggio il primo cittadino ha poi riferito di aver fatto richiesta alla Prefettura di Napoli per l’invio di mezzi e uomini dell’esercito. Evidentemente la polizia locale, i carabinieri, la protezione civile, non riescono da sole a presidiare un territorio vasto ben sette chilometri quadrati. Inoltre è prevista nel pomeriggio un’ordinanza sindacale con il quale verrà decretata la chiusura di tutti i plessi scolastici, anche per lo stesso personale amministrativo e tecnico. Infine l’ultima precisazione con la quale si invita la popolazione ad uscire di casa solo per esigenze strettamente necessarie, pena la denuncia all’articolo 650 del codice penale.

