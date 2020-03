Terzo caso di Coronavirus a Palma Campania: è un familiare del contagiato a Castello

Terzo caso di Coronavirus a Palma Campania, il secondo in 24 ore sempre in località Castello. Si tratta di un uomo e di una donna dello stesso nucleo familiare su cui sono stati effettuati anche altri tamponi ancora in attesa dell’esito. Ad annunciare il nuovo tampone positivo è stato il sindaco Nello Donnarumma, che ha aggiunto: «Le condizioni del secondo caso di coronavirus qui a Palma sono buone. La signora contagiata non ha nemmeno la febbre ed è stata scrupolosissima essendosi autodenuciata 10 giorni fa rispetto ad un contatto avuto con una persona risultata positiva al Covid-19 di un altro comune. La situazione è assolutamente sotto controllo. Dobbiamo stare tutti tranquilli ed aiutare i nostri concittadini a combattere il contagio».

