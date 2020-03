Terzigno piange Angela: la giovane mamma aveva 23 anni, era stata operata di recente

Giornata di forte dolore a Terzigno per la scomparsa a soli 23 anni della giovane mamma Angela Catapano. La notizia ha inferto un colpo fortissimo alla cittadina vesuviana già in forte stato d’agitazione per il Coronavirus ed il primo contagio di appena qualche giorno fa. Secondo quanto appreso Angela aveva subito di recente un intervento chirurgico ma non è ancora chiaro se sia in relazione all’improvviso decesso.

Come detto la 23enne lascia un figlio piccolo ed il marito. Al momento non ci sarebbero ancora notizie di denunce da parte dei familiari della ragazza che però potrebbero arrivare in giornata qualora non fossero chiare le cause del terribile lutto. Intanto il dolore corre sui social network con decine di persone che stanno ricordano la giovane mamma con foto e dediche.