Terzigno, padre e mamma uccisi dal Coronavirus: negativo il tampone del figlio

In meno di una settimana ha perso prima il padre e poi la madre per Coronavirus. Solo dopo questa strage familiare, e su pressanti richieste del sindaco Francesco Ranieri all’Asl, il figlio dell’anziana coppia è riuscito ad ottenere il tampone per il Covid-19. Ieri il risultato che per fortuna è stato negativo. Dunque il figlio delle due vittime di Terzigno non è stato contagiato dai genitori. Chiaramente dovrà comunque attendere il periodo di quarantena in casa ed in isolamento. Due settimane comunque terribili per l’uomo che si aggiungono alla sofferenza della morte del padre e della madre senza funerali e senza il sostegno di amici e familiari.

