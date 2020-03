Terzigno, morta la moglie della prima vittima di Coronavirus: si aspetta l’esito del tampone

Nuovo decesso a Terzigno, nella giornata di ieri è venuta a mancare la signora Dora, moglie di Antonio Auricchio, il primo caso accertato di Covid-19 a Terzigno. Per la donna, malata di Alzheimer, non c’è certezza di contagio, il tampone a cui è stata sottoposta, infatti, non ha ancora restituito i propri risultati. A comunicare la cattiva notizia è stato, in serata, il sindaco Francesco Ranieri, parlando di «tristezza infinita». «Pochi giorni fa – ha ricordato il primo cittadino di Terzigno – era morto il marito, primo caso accertato di coronavirus. Le sue condizioni di salute erano già apparse critiche agli operatori del 118: malata di alzheimer, era arrivata in codice rosso al nosocomio Santa Maria della Pietà di Nola dove le avevano riscontrato un’insufficienza respiratoria. Sottoposta al tampone, siamo in attesa di notizie. Al figlio Ivan va la nostra vicinanza in un momento della vita davvero drammatico. Dora, che non ha resistito alla morte del suo amato Antonio, voglio ricordarla sempre con quel suo meraviglioso sorriso» ha concluso Ranieri. Antonio Auricchio, affetto da patologie pregresse oltre che da infezione da covid 19, sabato scorso era stata la seconda vittima del coronavirus di Terzigno. Il giorno precedente era infatti venuto a mancare il professor Raffaele Bifulco, originario del comune vesuviano ma residente da qualche anno a San Valentino Torio.

