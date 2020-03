Terzigno, l’addio solitario ad Angela: la mamma 22enne morta dopo il bypass gastrico

In tempo normali ci sarebbero state centinaia di persone se non addirittura mille per darle l’ultimo saluto. Invece, per la povera Angela Catapano, deceduta la scorsa settimana, c’è stato solo l’addio dei familiari più stretti. Terzigno ha sofferto il triplo per la 22enne mamma di un bimbo piccolo deceduta qualche giorno dopo aver effettuato un intervento chirurgico per un baypass gastrico.

Dal punto di vista giudiziario ci sono dei medici indagati, mentre questa mattina la salma della ragazza è partita dalla sua abitazione verso il cimitero per una veloce benedizione. Solo qualcuno accanto al carro funebre perché in tempi di Coronavirus anche il dolore è purtroppo vietato, così come le funzioni religiose. In molti hanno pianto e osservato dai balconi perché ad Angela tutti hanno voluto bene. Sui social un video per consentire a tutti di salutarla l’ultima volta anche da lontano.