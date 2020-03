Terzigno choc: donna trovata impiccata in casa, soccorsi inutili

Tragedia nella tarda serata a Terzigno dove una donna è stata trovata impiccata in casa. Inutili i soccorsi arrivati in via Diaz, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. La vittima è una donna ucraina residente da diversi anni a Terzigno. A dare l’allarme alcuni familiari che non riuscivano a contattarla da ore. Così è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE