Terrore nel Nolano: esplode bomba e distrugge un’auto

Ancora una bomba nel Nolano, nuovamente a Cicciano dove stavolta a finire distrutta è stata un’automobile. A riportare la notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola. Lo scoppia di sera, intorno alle 19, quando un boato ha avvolto via Mulimento. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno ascoltato il proprietario del veicolo per valutare se abbia subito minacce o meno. Si cercano gli autori del raid anche attraverso le telecamere di videosorveglianza.