Tamponamento sulla Statale 268 a Sant’Anastasia, c’è un ferito

Un brutto tamponamento si è verificato nel primo pomeriggio sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. L’incidente a Sant’Anastasia in direzione Angri con il traffico che è andato in tilt per almeno due ore. Secondo quanto appreso c’è una persona ferita anche se in maniera non grave che è stata portata al più vicino pronto soccorso. Il sinistro è avvenuto in uno dei pochi tratti ancora ad una sola corsia della “superstrada”.

