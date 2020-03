Statale 268, schianto nella notte tra Somma Vesuviana e Sant’Anastasia: due feriti

Ancora un incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Lo schianto poco dopo la mezzanotte nel tratto tra Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. Sono due i veicoli coinvolti nel sinistro stradale ed altrettanti i conducenti rimasti feriti e che sono stati portati in ospedale. Per fortuna, secondo quanto si apprende, nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni anche se per uno dei due si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

