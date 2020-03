Spari nel Vesuviano, gambizzato ex consigliere comunale

By

Ieri sera un ex consigliere comunale di San Giorgio a Cremano, Giuseppe Curcio di 35 anni, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe mentre rientrava presso la sua abitazione. Secondo le prime ipotesi investigative l’uomo sarebbe stato colpito da due uomini a bordo di un’auto. L’uomo è ricoverato a Napoli presso l’Ospedale del Mare in condizioni stabili. La sua esperienza nel consiglio comunale di San Giorgio risale al periodo tra il 2012 al 2015 quando è stato eletto in una lista civica che appoggiava la coalizione di centrosinistra.