Sospiro di sollievo a Poggiomarino: salumiere ricoverato negativo al Coronavirus

Un’intera città era in apprensione da questa mattina, quando si era sparsa la voce del ricovero in ospedale per problemi respiratori. Ad ogni modo i medici avevano subito parlato di una bronchite e di sintomi comunque diversi a quelli del Coronavirus. Poggiomarino, nel pomeriggio, ha potuto tirare un sospiro di sollievo: il salumiere sospetto contagio di Covid-19 è per fortuna risultato negativo al tampone. Dunque, niente coronavirus per lui, che adesso ha tutto il tempo di rimettersi in forma con una normale cura antibiotica. Un eventuale risultato positivo avrebbe chiaramente messo in ansia la cittadinanza, visto che il negozio di alimentari dell’uomo è frequentato da numerose persone ogni giorno ed anche naturalmente in questa fase in cui si cerca di contenere l’epidemia. A Poggiomarino resta quindi un solo caso positivo: quello di un’anziana tuttora ricoverata in ospedale con febbre e dispnea.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE