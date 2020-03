Somma Vesuviana, il sindaco: «Verificherò se ci sono aumenti dei prezzi degli alimenti»

«Da più parti mi segnalano rincari di prodotti alimentari, verificheremo – assicura il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno – Un grazie dobbiamo gridarlo dai balconi anche a tutta la scuola italiana. Insegnanti che stanno lavorando 12-15 ore al giorno per garantire agli studenti uno svolgimento a distanza delle lezioni. Grazie, grazie, grazie». «Ho ordinato la sospensione di tutti i cantieri edili pubblici e privati, fatte salve le situazioni di urgenza – aggiunge Di Sarno – Ho disposto che al Comando di Polizia Municipale spetta l’esecuzione e, agli altri Agenti della Forza Pubblica spetta la vigilanza per l’esatta osservanza di tale provvedimento. Inoltre, con ordinanza 66 ed immediata entrata in vigore ho ordinato che, dal lunedì al sabato incluso, tutte le attività attualmente aperte al pubblico siano chiuse alle ore 18, tranne Farmacie e Parafarmacie il cui orario di apertura e di chiusura rimarrà invariato come anche le rispettive turnazioni. Ho ordinato che la domenica mattina tutte le attività siano chiuse alle ore 12, tranne ovviamente Farmacie e Parafarmacie».

